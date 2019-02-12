شطرنجبازان اعزامی به مسابقات تیمی جهان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیمی شطرنج قهرمانی جهان از ۱۴ اسفندماه به میزبانی آستانا قزاقستان آغاز می شود.

آمریکا، روسیه، چین، اوکراین، هند، انگلیس، قزاقستان، لهستان و مصر همراه با ایران به عنوان ۱۰ کشور برتر، در این رقابت ها نماینده خواهند داشت.

تیم ملی شطرنج مردان ایران با ترکیبی متشکل از پنج بازیکن در مسابقات تیمی قهرمانی جهان شرکت می کند.

برای نهایی کردن شطرنجبازان اعزامی به این رقابت ها، کمیته فنی فدراسیون شطرنج امروز سه شنبه تشکیل جلسه داد. بر این اساس مصوب شد که پرهام مقصودلو، پویا ایدنی، علیرضا فیروزجا، محمد امین طباطبایی و احسان قائم مقامی ترکیب تیم ملی را در این رقابت ها تشکیل دهند.

تیم ملی شطرنج مردان ایران با هدایت ایوان سوکولوف در مسابقات تیمی قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد.