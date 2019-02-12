باتری های قدرتمند برای خودروهای الکتریکی ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت آلمانی فولکس واگن با سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلاری به استارتآپ فورجنانو کمک میکند تا آزمونهای صنعتی روی نانوپوششدهی باتریهای مورد استفاده در خودروهای الکتریکی را انجام دهد.
شرکت فولکسواگن ۱۰ میلیون دلار روی استارتآپ فورجنانو (Forge Nano) سرمایهگذاری کرد. این سرمایهگذاری برای حمایت از آزمایشهای صنعتی روی فناوری نانوپوششدهی انجام میشود. قرار است از فناوری پوششدهی برای بهبود عملکرد باتریها استفاده شود.
همکاری مشترک فولکس واگن و فورجنانو از سال ۲۰۱۴ آغاز شدهاست. در این سال فورجنانو شروع به تحقیق روی استفاده صنعتی از لایهنشانی اتمی برای تولید مواد هستهای پوستهای بهمنظور استفاده در باتریها، کرد. اثرات مثبت فناوری لایهنشانی اتمی در بخش بهبود باتری دانسیته انرژی باتریهای مورد استفاده در خودروهای الکتریکی بود.
شرکت فولکسواگن قصد دارد تا باتریهای قدرتمندی برای خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۲۵ تولید کند. در حال حاضر این شرکت با شرکاء مختلف در حوزه تولید باتری همکاری دارد تا به موازات تحقیقات خود در این حوزه، از توانمندیهای آنها نیز استفاده کند.
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