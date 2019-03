به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، ایمنی‌درمانی یکی از روش‌های مقابله با بیماری سرطان است که توجه محققان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. این روش بعد از اعطای جایزه نوبل به دو دانشمند برای کار روی سیستم ایمنی به‌منظور از بین بردن تومور سرطانی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه «واندربیلت» دستاورد تازه‌ای در این حوزه به‌دست آورده‌اند. این گروه موفق شدند سلول‌های سیستم ایمنی بدن را با استفاده از یک سیستم خارجی فعال کنند. آنها برای این کار نانوذراتی ساختند که می‌تواند سیستم ایمنی بدن را بر علیه تومور سرطانی فعال کند که این کار از طریق فعال کردن یک سویئچ در بدن انجام می‌شود.

جان ویلسون از محققان این پروژه گفت: تومورها روش‌های مختلفی برای پنهان ماندن از چشم سیستم ایمنی بدن دارند و با تغییر تلاش می‌کنند که شناسایی نشوند. هدف ما مجهزکردن سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و از بین بردن سلول‌های سرطانی است.

وی افزد: ما روشی ارائه کردیم که در آن با استفاده از نانوذرات می‌توانیم تومور سرطانی را شناسایی کنیم. به محض شناسایی سلول سرطانی مولکول ویژه‌ای رهاسازی می‌شود که معمولا این مولکول به‌صورت طبیعی هنگام شناسایی سلول سرطانی در بدن تولید می‌شود. در نتیجه بدن به تومور سرطانی واکنش نشان می‌دهد.

ویلسون خاطر نشان کرد: این مولکول، «cGAMP» نام دارد و تولید آن اولین مرحله برای فعال کردن مسیری به نام STING است. مسیر STING یک ساز وکار طبیعی در بدن برای تهییج سیستم ایمنی بدن به‌منظور مقابله با ویروس و باکتری و همچنین از بین بردن سلول‌های غیرطبیعی بدن است.

ویلسون افزود: این نانوذرات cGAMP را به شکلی رهاسازی می‌کنند که پاسخ سیستم ایمنی بدن درون تومور آغاز می‌شود که در نهایت تولید سلول‌های T آغاز شده و تومور از درون نابود می‌شود. این روش درمانی می‌تواند برای مقابله با انواع سرطان‌ها نظیر پستان، کلیه، سر و گردن، ریه و روده استفاده شود.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Endosomolytic Polymersomes Increase the Activity of Cyclic Dinucleotide STING Agonists to Enhance Cancer Immunotherapy در نشریه Nature Nanotechnology به چاپ رسیده است.