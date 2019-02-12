فرصت ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

در این دوره جهت تسهیل فرآیند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه های مختلف، ثبت نام به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد و بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

پیش از این فرصت ثبت نام برای آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از شنبه ۶ بهمن ۹۷ آغاز شده بود و تا ۱۸ بهمن ادامه داشت. فرصت مجدد برای ثبت نام از شنبه ۲۷ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا سه شنبه ۳۰ بهمن فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان واجد شرایط تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته ، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ حدود ۴۲۰ نفر در ۸۲ دوره تکمیلی تخصصی و ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاددانشگاهی است.