عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که اعضای گروه 1+5 روز پنجشنبه کنفرانسی را از طریق تلفن درباره ایران برگزار خواهند شد.



- کاخ سفید در تلاش برای کاهش نگرانی های روسیه درباره احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران اعلام کرد که هیچ طرحی برای حمله به ایران وجود ندارد.



- نشست نمایندگان کشورهای گروه 1+5 در لندن درباره برنامه هسته ای ایران بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.



- نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد: دولت عراق در جلسه فوق العاده خود، قانون جدید نفت را که برتوزیع درآمدهای نفتی در ایالتها بر اساس درصد جمعیتی آنها تصریح می کند؛ تصویب کرد.



- آمریکا به دولت عراق به سبب تصویب قانون جدید درباره نفت تبریک گفت.



- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که با قدرت از لایحه بودجه ارسالی به کنگره دفاع خواهد کرد.



- هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در پایتخت دانمارک گفت : کاهش شمار نظامیان دانمارکی و انگلیسی در عراق نشان می دهد که عراقی ها آماده به عهده گرفتن مسئولیت امنیت کشورشان هستند.



- ارتش آمریکا از کشته شدن یک تفنگدار خود در درگیری های استان ناآرام الانبار عراق خبر داد.



- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای گفتگو با مقامهای اماراتی درباره تلاشهای هدفمند برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین وارد ابوظبی شد.



- خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در مسکو از جامعه بین المللی خواست محاصره اقتصادی ملت فلسطین را پایان دهند.

- حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز در سفری کوتاه مدت به ریاض با پادشاه عربستان دیدار و گفتگو می کند.



- ارتش رژیم صهیونیستی پس از دو روز یورش به شهر نابلس واقع در کرانه باختری، از این شهر عقب نشینی کرد.



- عبدالله احمد بداوی نخست وزیر مالزی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد.

- ولید جنبلاط رهبر درزی های لبنان و رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه این کشور بار دیگر اتهامات خود علیه سوریه را در آمریکا تکرار کرد.