100 هزار گونه نهال در بین شهروندان آملی توزیع می شود

عبادالرضا گهروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این گونه ها بیشتر از نوع افرا،ون،توسکا،سرو شیرازی و خمره ای ، کاج سیاه و اکولیپتوس است که در هفته منابع طبیعی توسط شهروندان آملی نهال کاری می شود.

به گفته وی ، مردم برای تهیه نهال می توانند با درخواست کتبی از منابع طبیعی نسبت به دریافت نهال اقدام کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی آمل ، نهال کاری در عرصه های ملی این شهرستان با همکاری هیات کوهنوردی، جمع آوری زباله های موجود در عرصه های نهال کاری شده ضلع جنوبی جاده امامزاده عبدالله و جشن درختکاری در فاز دوم پارک میرزا کوچک خان آمل را از برنامه های مهم این اداره در هفته منابع طبیعی بیان کرد و گفت: در این ایام نمایشگاه فعالیتها و دستاوردهای اداره منابع طبیعی این شهرستان نیز برپا خواهد شد.

وی همچنین گفت: امسال در قالب طرح صیانت و توسعه جنگل حدود 200 هکتار از اراضی شهرستان آمل نهال کاری شد.

گهروسی با بیان اینکه برای اجرای این طرح 360 میلیون ریال اختصاص یافته است ، خاطر نشان کرد: این طرح با هدف ایجاد راههای فرعی ، آبرسانی و کاشت نهال اجرا شد.