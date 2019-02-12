محور فعالیت در انقلاب اسلامی طی ۴۰ سال گذشته توجه به محرومان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار شیری آراسته روز سه شنبه در آیین اختتامیه نمایشگاه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: بعد از گذشت چهل سالگی انقلاب تلاش می شود در زمینه رفع محرومیت گام ها بیش از پیش قوی تر برداشته شده و مشکلات اقشار ضعیف جامعه کمتر شود.

وی تصریح کرد: مردم ایران در طول این چهل سال مشکلات بسیاری را از جانب دشمنان سرکوب کرده اند و در عرصه های مختلف ضد استبدادی و ضد استکباری حضور یافته اند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل ادامه داد: انقلاب اسلامی هم اکنون چهل سالگی خود را پشت سر گذاشته و به بلوغ کامل رسیده است و هم اکنون با کوله باری از تجربه راه را ادامه خواهد داد.

وی به تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان تبلیغات سنگینی علیه کشور شروع کرده بودند که اتحاد ملت وحضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تمام توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرد.

شیری آراسته ادامه داد: رژیم پهلوی تلاش می کرد دین اسلام را از جامعه ایران حذف کند، ولی ملت ایران با محوریت دین اسلام انقلاب کرده و پیروز شدند.

در پایان این آیین از دستگاه های برتر که در زمینه غرفه آرایی، برخورد با ارباب رجوع و فعالیت مستمر در نمایشگاه تلاش کرده بودند تقدیر شد.