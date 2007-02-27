کتاب "معنویت و ورزش" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از منابع اینترنتی، علم ، ورزش و تربیت بدنی می تواند ابعاد بسیاری از عملکرد بشر را اندازه گیری کنند اما ابعاد معنوی تجربه ورزشی قابل سنجش نیست. تجربه معنوی ورزش را می توان به عنوان تعالی یا رضایت عمیق شخصی توصیف کرد که در کل برای موفق شدن و انگیزه اصلی شرکت در ورزش اساسی محسوب می شود.

این اثر به واسطه بررسی این ابعاد انسانی تجربه ورزشی از طریق دیدگاه روانشناسی ورزش، فلسفه، اخلاق و مطالعات دینی دربرگیرنده مقدمه ای به معنویت در عصرپست مدرن؛ معنویت، طبیعت و تعالی؛ ورزش و مسائل اگزیستال – روانشناسی کاربردی ورزش؛ رنج و سرنوشت – دیدگاه های معنوی درباره درد؛ ورزش و فضیلت – توسعه اخلاقی در روحیه بازی و همچنین المپیک است.

نویسندگان و کارشناسان برجسته ای مقالات خود را در این اثر ارائه کرده اند و کتاب معنویت و ورزش به عنوان مجموعه این مقالات منتشر شده است.

مؤلف این کتاب مدرس ارشد فلسفه و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه لیدز بریتانیا است.

