تمام محورهای استان یزد باز است/قطع بارش در اغلب محورها

جواد ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌ برف و باران که از عصر روز گذشته در همه محورهای استان یزد آغاز شد، اظهار داشت: در حال حاضر به جز گردنه‌ها به ویژه در شهرستان‌های تفت و اشکذر همچنین برخی محورهای بهاباد و مسیرهای شهرستان بافق، بارندگی در همه محورهای استان قطع شده است.

وی افزود: در شهرستان بهاباد در اغلب محورها بارش برف به همراه باد شدید گزارش شده و در مسیرهای شهرستان بافق نیز بارش باران و جاری شدن آب در سطح محورها گزارش شده است.

ذاکر بیان کرد: با حضور ۲۶ اکیپ راهداری در محورهای استان یزد و کار امدادرسانی و بازگشایی جاده‌ها، اکنون تمام مسیرهای استان یزد باز است و مسیر مسدودی در سطح استان نداریم.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد عنوان کرد: با توجه به اینکه هوا در ساعات بعدازظهر سردتر می‌شود و با توجه به بارندگی‌ها و جاری بودن آب در جاده‌ها، احتمال یخ زدگی و لغزندگی محورها وجود دارد، رانندگان برای تردد در جاده‌های برون‌شهری به وی‍ژه مسیرهای کوهستانی حتما زنجیر چرخ و سایر تجهیزات ایمنی را به همراه داشته باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در هیچ‌یک از محورهای استان یزد منعی برای عبور و مرور وجود ندارد اما به رانندگان توصیه می کنیم از سفرهای غیرضروری به ویژه در ساعات عصر و شب خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، حتما تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند و از سلامت بخاری همچنین سیستم فنی ترمز خودروهای خود اطمینان حاصل کنند.