باران اراضی میناب راسیراب کرد/ بارندگی ۷۶.۳ میلیمتری

خبر گزاری مهر - گروه استان ها: علی رغم توصیه های هواشناسی به بارندگی شدید در شهرستان میناب و شرق استان هرمزگان صبح سه شنبه این سامانه بارشی در شهرستان میناب شروع به باریدن کردکه در برخی از نقاط سبب آبگرفتگی خیابانها و محلات شد و جاری شدن سیلابها و رودخانه های فصلی را در پی داشت.

این سامانه در استان هرمزگان و شهرستان میناب از روزهای گذشته شروع به باریدن کرد که صبح سه شنبه شدت فعالیت این سامانه شهرستان میناب را در بر گرفت.

بارندگی ۷۶.۳ میلیمتری باران در میناب

علیرضا امیری رئیس هواشناسی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: هواشناسی شهرستان میناب پیش از این پیش بینی این بارندگی را در شهرستان کرده بود و به همه ادارات شهرستان توصیه های لازم را انجام داده است.

امیری گفت: خوشبختانه با فعالیت این سامانه در شهرستان میناب شاهد بارندگی های خوبی در شهرستان بوده ایم که در پی آن بارش ۷۶.۳ میلیمتری باران را در شهر ستان به دنبال داشت ،شهرستان میناب بیشترین آمار بارندگی را در استان به خود اختصاص داده است.

رئیس هواشناسی میناب بان داشت: این سامانه تا بعداز ظهر امروز در این شهرستان فعالیت دارد که شاهد بارانهای پراکند در شهرستان به همراه باد شدید خواهیم بود.

امیری عنوان کرد : این سامانه بارشی عصر امروز شهرستان میناب را ترک می کند.

مدارس شهرستان میناب تعطیل اعلام شد

غلامرضا سالاری میری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان گفت: در پی بارندگی شدید در شهرستان میناب ستاد بحران شهرستان میناب کلیه مدارس شهرستان را تعطیل کرد.

سالاری عنوان کرد: پیش از این مدارس تخریب وناایمن تعطیل اعلام شده بود که بارندگی شدید در میناب سبب شد تا ستاد بحران شهرستان مدارس شهرستان را در همه مقاطع و در نوبتهای صبح وعصر تعطیل کند.

رئیس آموزش وپرورش شهرستان میناب بیان داشت: خوشبختانه به مدارس ایمن و نا ایمن شهرستان خسارات وارد نشده بلکه در برخی از مدارس ریزش دیوار و نشست چاه سرویس بهداشتی گزارش شده است که در حال بازدید ار مدارس هستیم تا مشکلات آنها را مرتفع سازیم.

ستادبحران شهرستان همه دستگاهها را بسیج به امداد رسانی و خدمات دهی کرد

محمد احمدی فرماندار ویژه شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ستاد بحران شهرستان میناب پی از فعالیت این سامانه جلساتی تشکیل داد وهمه دستگاههای عضوستاد را ملزم به آمادگی و خدمات دهی در اسرع وقت کرد.

احمدی گفت: این بارندگی سبب آبگرفتگی معابر و ورود شن، ماسه و گل و لای در خیابانها شد که شهردای و راهداری و همه ستگاههای امدادی و خصوصی در سطح شهر و مناطقی که اعلام آبگرفتگی شده است به امداد رسانی وخدمات دهی مشغول هستند.

فرماندار میناب عنوان کرد: ستاد بحران شهرستان همه مسائل وتمهیدات لازم را تدارک دیده تا در صورت هرگونه مشکلی در کمترین زمان به مردم امداد رسانی کند.

احمدی گفت: ستاد بحران بعداز ظهر امروز تشکیل جلسه خواهد داد و همه موارد و مشکلات را مورد بررسی وخسارات وارده را برآورد خسارت خواهد کرد.