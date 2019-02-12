  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

سیارات فراخورشیدی بررسی می شوند

سیارات فراخورشیدی بررسی می شوند

انجمن نجومی در تبریز سیارات فراخورشیدی را برای علاقمندان مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدویکمین باشگاه نجوم آیاز، پنجشنبه ۲۵ بهمن در تبریز  با موضوع «سیارات فراخورشیدی» تشکیل خواهد شد.

فراخورشیدی‌ها سیارات خارج از سامانه خورشیدی هستند که به دور یک ستاره (غیر از خورشید) در حال گردشند. نخستین شناسایی علمی وجود یک سیاره فراخورشیدی در سال ۱۹۸۸ انجام شد با این حال، نخستین تأیید در سال ۱۹۹۲ صورت گرفت. از آن به بعد تلاش‌ها برای کشف سیارات فراخورشیدی سرعت بیشتری گرفت.

همچنین در این جلسه تازه‌ترین خبرهای نجوم و فضا، تاریخچه و آشکارسازی سیارات فراخورشیدی، رویدادهای رصدی اسفند و... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

شرکت در این برنامه برای تمام علاقه‌مندان آزاد و رایگان است. صدویکمین باشگاه نجوم آیاز تبریز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در برج امید تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4540300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها