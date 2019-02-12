سیارات فراخورشیدی بررسی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صدویکمین باشگاه نجوم آیاز، پنجشنبه ۲۵ بهمن در تبریز با موضوع «سیارات فراخورشیدی» تشکیل خواهد شد.

فراخورشیدی‌ها سیارات خارج از سامانه خورشیدی هستند که به دور یک ستاره (غیر از خورشید) در حال گردشند. نخستین شناسایی علمی وجود یک سیاره فراخورشیدی در سال ۱۹۸۸ انجام شد با این حال، نخستین تأیید در سال ۱۹۹۲ صورت گرفت. از آن به بعد تلاش‌ها برای کشف سیارات فراخورشیدی سرعت بیشتری گرفت.

همچنین در این جلسه تازه‌ترین خبرهای نجوم و فضا، تاریخچه و آشکارسازی سیارات فراخورشیدی، رویدادهای رصدی اسفند و... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

شرکت در این برنامه برای تمام علاقه‌مندان آزاد و رایگان است. صدویکمین باشگاه نجوم آیاز تبریز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در برج امید تبریز برگزار خواهد شد.