به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که قرار است امروز سه‌شنبه در تماس تلفنی با مایک پمپئو همتای آمریکایی خود، اوضاع ونزوئلا را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

گفتنی است روسیه و آمریکا مواضع متفاوتی در قبال بحران ونزوئلا اتخاذ کرده اند.

درحالیکه روسیه از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا حمایت می‌کند؛ خوان گوایدو رئیس کنگره ملی این کشور با برخورداری از حمایت واشنگتن، مشروعیت وی را زیر سوال برده است.

در این میان، ارتش هنوز به مادورو وفادار است اما آمریکا تلاش می کند تا ارتش ونزوئلا را نیز به صف کودتاگران اضافه کند.

در همین رابطه، روز گذشته روسیه تماس آمریکا با ارتش ونزوئلا برای تغییر موضع نیروهای مسلح این کشور و دست کشیدن از حمایت از دولت مادورو را مورد انتقاد قرار داد.

روسیه این اقدام آمریکا را غیر قابل قبول خوانده است.