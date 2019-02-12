به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دادگاه ۱۲ تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا با چند ماه تاخیر از ساعاتی پیش در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شد.

این دادگاه از سوی بیش از ۶۰۰ خبرنگار داخلی و خارجی در مادرید رصد شده و قرار است جلسات دادگاه بطور مستقیم از شبکه های تلویزیونی اسپانیا پخش شود.

این در حالی است که «کارلوس لسمس» رئیس دادگاه عالی در این باره اظهار داشت: دادگاه رهبران جدایی طلبان کاتالونیا مهمترین دادگاه در طول تاریخ اسپانیا بوده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده پیش بینی می شود که روند دادگاه این افراد حدود ۳ ماه بطول انجامد.

برخی وکلا از مجازات حبس رهبران جدایی طلب کاتالونیا خبر داده اند.