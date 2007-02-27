زندگی نیمه نسیه معلمی! ؛ گزارش انتقادی مهر از فرصتها و تهدیدهای زندگی قسطی فرهنگیان

این را معلمی در هنگام خداحافظی به همکار دیگرش گفت. برایش دست تکان داد و از پشت نیمکت کوتاه مدرسه راه خانه در پیش گرفت و رفت. ردیف آخر زندگی او همیشه به اینجا ختم می شد. وامهای عقب مانده و چاله های همیشه خالی.

از چند سال پیش تصمیم گرفته بود برای خود ، همسر و فرزندش همه نوع وسیله ای فراهم کند. وزارت آموزش و پرورش هم هر نوع امکانی برای خرید قسطی به او داده بود. همیشه با خود فکر می کرد امکان خرید قسطی برای یک معلم یعنی فرصت تا تهدیدی برای ادامه زندگی.

"بعد از30 سال سابقه تدریس و مدیریت در مدارس مختلف 283 هزار تومان دریافتی دارم. از این رقم 200 هزار تومان باید هزینه پرداخت قسط شود. حساب کنید با 83 هزار تومان باقی مانده ، یک عروس ، یک داماد و یک فرزند دبیرستانی آخر ماه باید چه کار کرد. زندگی ما معلمها به همین حقوق بخور و نمیر بسته است اما دغدغه های زندگی اولین و آخرین ضربه کاری را به دانش آموزان وارد می کند."

این ها را معلمی گفت که اعتقاد دارد زندگی معلمان نیمه نسیه است و بر همین اساس نباید وامهای آموزش و پرورش قطع شود اما شکل و مدت پرداخت آن باید تغییر اساسی داشته باشد.

این در حالی است که معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا پرداخت وامهای طولانی مدت خرید لوازم کوچک و بزرگ زندگی در حق معلمان محبت است یا ستم ، گفت : بسیاری از معلمان به این پولها نیاز دارند.

محمدرضا محدث خراسانی به خبرنگار مهرگفت : به بالا بردن قدرت خرید معلمان اعتقاد زیادی داریم اما به نظر شما به جز پرداخت وام راه حل دیگری هم وجود دارد.

این مقام مسئول نسبت به مساعدت دولت و مجلس در طرح پیشنهادهای کلان حل مشکلات مالی معلمان اظهار امیدواری کرد.

از طرف دیگر ، خانم معلمی که سالها پشت تخته سیاه و سفید کلاس درس گچ خورده است در پاسخ به این سئوال ، مسئله معیشتی معلمان را موضوع نخ نمایی عنوان کرد که تمام ابعاد آن بر همگان آشکار است.

او اضافه کرد : "وقتی معلم باشی همه از دور و نزدیک مراقب زندگی کردن تو هستند. بنایراین نمی توانی کم و کسر داشته باشی ، چون این شغل شریف است و نباید آلوده شود. پس خیلی از همکاران این شغل مقدس ، با سیلی صورت سرخ کرده و با گرفتن وامهای طولانی با سودهای آن چنانی سعی می کنند آبروری خانه و زندگی خود را حفط کنند" .

این معلم ادامه داد : نباید صورت مسئله پاک شود ، بهتر است به جای از بین بردن وامهای مختلف خانه، خودرو، وسایل زندگی و ... مدت پرداخت آنها را طولانی تر کنند. معلمان هم نباید از سر شکم سیری وام بگیرند چون در این صورت زندگی به کام خود و خانواده هایشان تلخ می شود.

وی وامهای درمانی آموزش و پرورش را بسیار موثر دانست و افزود : اگر این رقم نبود فرزندش از درد کلیه جان می داد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون آموزش و تحقبقات مجلس به خبرنگار مهر گفت : پرداخت وام امتیاز منفی آموزش و پرورش محسوب نمی شود و ستم در حق معلمان نیست.

علی عباسپور تهرانی فرد یادآور شد : محاسبه اقتصادی آموزگاران در این میان بسیار مهم است و افراد در صورت توان بازپرداخت وام باید از آن استفاده کنند.

هوا کم کم رو به روشنی صبح می رود. نیمکتهای کوتاه کلاس خواب اند تا فردایی دیگر ، معلم اما چشمش هنوز بیدار است ، دارد حساب و کتاب می کند و به هر دری می زند می بیند با فیش حقوقی صفر نمی تواند این ماه را سر کند!