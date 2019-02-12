ردپای سودجویان در بازار مرغ بروجرد/ فرماندار التیماتوم داد

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته اختلاف فاحش قیمت مرغ در سطح بازار بروجرد و عرضه مرغ گرم با قیمت ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان به عنوان آخرین قیمت موجود در بازار، عدم نظارت دستگاه های متولی بر عرضه و فروش مرغ در بازار و در نهایت عدم رضایتمندی مردم بر عملکرد دستگاه های نظارتی باعث شد فرماندار بروجرد عکس العمل نشان داده و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان را فقط با محوریت بررسی و رسیدگی به این موضوع و ارائه راهکار لازم در تثبیت قیمت مرغ گرم در بازار با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری ویژه بروجرد برگزار کند.

افزایش قیمت مرغ و نوسانات قیمتی در بازار بروجرد

عبدالرحیم رحیمی معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد در این رابطه، گفت: طی بازرسی های انجام شده متوجه شدیم قیمت مرغ گرم تنها در طول پنج روز گذشته هزار تومان نسبت به قبل افزایش یافته است.

وی، افزود: علاوه بر این مغازه های عرضه کننده در برخی نقاط شهر مرغ موجود را با یک قیمت مشخص و مناسب به فروش نمی رسانند بلکه اختلاف فاحش قیمت ها به چشم می خورد که این جای نگرانی است و به نفع مصرف کننده نیست.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: آشفتگی بازار مرغ در این چند روز اخیر و عدم یکنواختی قیمت مرغ و متفاوت بودن قیمت ها در بازار بروجرد موضوعی قابل پیگیری است و باید مشخص شود این اختلاف قیمت ها و سود حاصل از آن به جیب چه کسانی می رود.

رحیمی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده از ۹ هزار و ۳۰۰ به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: تولید کنندگان مرغ علت این افزایش قیمت را گران شدن نهاده ها اعلام می کنند که در جای خود باید به آن هم پرداخته شود.

ردپای سودجویان در بازار مرغ بروجرد

وی، گفت: اگر اتحادیه نخواهد این آشفتگی در بازار مرغ بروجرد را حل کند اجازه نمی دهم هیچ تولیدکننده ای مرغ به بازار عرضه و هیچ عمده فروشی مرغ به مردم بفروشد در کل بازار مرغ را در بروجرد تعطیل می کنم.

فرماندار بروجرد با بیان اینکه این وسط به طور قطع افرادی سودجو وجود دارد که در نهایت مردم باید ضرر این آشفته بازار را پرداخت کنند، اظهار داشت: در حال حاضر مرغ با قیمت ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار به دست مصرف کننده می رسد که طبق معادلات انجام شده بر روی قیمت مرغ از تولید تا مصرف ۲۰۰ تومان اضافه قیمت وجود دارد که این قیمت باید تعدیل شود.

رحیمی، افزود: برای برطرف شدن این مشکل قیمت مقطوع و مشخصی برای مرغ گرم باید تصویب و به تمامی عرضه کنندگان سطح شهر اعلام شود.

التیماتوم فرماندار بروجرد

وی، گفت: در این جلسه از فردا ۹۷.۱۱.۲۴ قیمت مرغ گرم عرضه شده در بازار ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب و از سوی دستگاه های نظارتی و متولی اعلام خواهد شد.

فرماندار بروجرد، همچنین خواستار تشکیل یک تیم کارشناسی شد تا این تیم قیمت گوشت قرمز را نیز آنالیز کرده و نرخ رسمی آن را اعلام کنند.

رحیمی، آشفتگی موجود در بازار را بی نظمی در امور عنوان کرد و افزود: هر آنچه که باعث شده این اتفاق در سطح بازار رخ دهد و قیمت ها نامعقول باشد نهایت تلاشم را می کنم تا این وضعیت کنترل و بسامان شود.