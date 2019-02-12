آینده پژوهی در عرصه رسانه یکی از نیازهای ضروری در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرزی ظهر امروز در جریان نشست تحلیل رسانه تراز انقلاب اسلامی که در حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: آینده پژوهی در عرصه رسانه در راستای توجه به ظرفیت های این بخش در استان کردستان یکی از نیازهای لازم و ضروری به شمار می رود.

وی ادامه داد: در حالی که وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی شده ایم که باید از ظرفیت های رسانه ای در راستای اقتدار بیشتر نظام اسلامی بهره برداری کنیم و رسیدن به نتیجه مناسب در این بخش نیازمند آینده پژوهی است.

مشاور عالی و رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: تهدیدات دشمن در حوزه رسانه یکی از مهمترین مسائل مورد نیاز بررسی بیشتر در کشور است و انتظار می رود که در سایه برگزاری نشست های این چنین بتوانیم بخشی از این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن از رسانه های در اختیار خود در راستای مقابله با نظام اسلامی استفاده می کند، یادآور شد: مدیریت مناسب مسائل و بحران های ایجاد شده در کشور با استفاده از قدرت و ظرفیت رسانه ای باید در اولویت قرار گیرد و این مهم در استان کردستان از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

در جریان برگزاری این نشست تعدادی از مدیران رسانه های جمعی در استان کردستان به بیان دیدگاه های خود در خصوص ویژگی های رسانه های در مسیر انقلاب اسلامی پرداختند.