۷۷ آرایشگاه و مرکز ماساژ درمانی غیرمجاز در استان مرکزی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی بیان داشت: اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در سالیان اخیر با اتخاذ رویکردی نوین در ارائه خدمات انتظامی به اصناف و اتحادیه ها، گام بزرگی در پیشگیری از جرایم، مقابله و مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و برخورد با مظاهر علنی ضدفرهنگی آغاز کرده است.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به نوع نظارت های پلیس بر واحدهای صنفی ویژه ارائه خدمات به بانوان، اظهار داشت: در اجرای طرح های مستمر نظارت بر واحد های صنفی در سطح استان، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری نماینده دادستانی، اتحادیه مربوطه و کارشناسان مرکز بهداشت طی ۱۰ ماهه گذشته از ۸۴۰ آرایشگاه ، مرکز ماساژ درمانی و باشگاه زنانه در این استان بازدید کردند.

وی افزود: در این طرح های نظارتی که از ابتدای سال تاکنون به صورت مستمر اجرا شده، با هماهنگی مرجع قضائی ۶۰ آرایشگاه ، ۱۲ باشگاه ورزشی و ۵ سالن ماساژ درمانی پلمب شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در اجرای این طرح های نظارتی ۴۴۱ تذکر به واحدهای متخلف صادر شده و ۲۱۹ تعهد کتبی نیز ابلاغ و تعدادی اقلام غیرفرهنگی نیز جمع آوری شده است.