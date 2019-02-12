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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

آیت الله علوی گرگانی:

مسئولان باید قدردان مردم متدین ایران اسلامی باشند

مسئولان باید قدردان مردم متدین ایران اسلامی باشند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مسئولان باید قدردان مردم متدین ایران اسلامی باشند و برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار حجت الاسلام واعظی رئیس دفتر تبلیغات و معاونین پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن قدردانی و تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن که با وجود همه مشکلات و گرانی به میدان آمده‌اند، گفت: این حضور باعث خوشحالی و سرور رهبر انقلاب و مراجع تقلید شده است.

وی افزود: این حضور با شکوه مردم با وجود گرانی و نبود اشتغال، بسیار با عظمت بود و مسئولان باید قدردان مردم متدین ایران اسلامی باشند و برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه با بیان اینکه هر مؤسسه‌ای به آثار و تولیدات آن شناخته می‌شود، گفت: باید مؤسسات و مراکز علمی آنچه تولید می‌کنند اطلاع رسانی نمایند تا مردم بدانند مراکز علمی حوزه در تولید مبانی دینی و اسلامی نقش اساسی دارد.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه نقش دفتر تبلیغات اسلامی در نشر معارف دینی در جامعه علمی مؤثر بوده است، افزود: امید است این دفتر بتواند در آینده نزدیک آثار فاخرتری از خود به یادگار بگذارد.

کد مطلب 4540331

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