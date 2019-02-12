به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر دیگر از نقض آتش بس الحدیده توسط ائتلاف سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۶۰ مرتبه اقدام به نقض آتش بس در الحدیده کرده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اظهار داشت: ائتلاف متجاوز سعودی خواستار صلح نبوده و قصد دارد به جنگ کنونی ادامه دهد.

یحیی سریع همچنین تصریح کرد: ائتلاف سعودی علاوه بر حملات هوایی، مناطق مسکونی را هدف حملات خمپاره ای نیز قرار می دهد.