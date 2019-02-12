علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شروع بارندگی در مناطق مختلف استان یزد، راهداران در قالب ۲۶ اکیپ به صورت ثابت و سیار در سطح محورهای استان به ویژه گردنه ها در حال گشت زنی و بازگشایی مسیرهای عبور و مرور هستند.

وی با بیان اینکه به علت بارش برف، برخی گردنه های صعب العبور و برفگیر مسدود شده بود، افزود: با تلاش راهداران این مسیرها در کمترین زمان ممکن باز شد و اکنون تمام محورهای استان باز است.

علیخانی عنوان کرد: امشب به طور قطع با لغزندگی و یخ‌زدگی محورهای استان به ویژه در مسیرهای کوهستانی مواجه هستیم بنابراین لازم است رانندگان از ترددهای غیرضروری در محورها خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد بیان کرد: در صورت تردد در این محورها، استفاده از زنجیر چرخ و به همراه داشتن تجهیزات ایمنی ضروری است.

وی یادآور شد: در صورتی که رانندگان در مسیر دچار مشکل شدند، راهدارخانه ها آماده اسکان اضطراری به مسافران هستند.

علیخانی تاکید کرد: رانندگان در طول سفر خود نهایت همکاری را با راهداران و نیروهای پلیس راه داشته باشند تا شاهد بروز کمترین مشکل در طول محورهای استان یزد باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد همچنین با بیان اینکه برخی مسیرهای روستایی در ارتفاعات استان به دلیل بارش برف مسدود شده بود، عنوان کرد: در حال حاضر تمام راه‌های روستایی بازگشایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد بارش‌ها تداوم خواهد داشت بنابراین راهداران استان یزد به همراه نیروهای پلیس راه و نیروهای امدادی و هلال احمر در آماده باش هستند و همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا تردد در محورهای استان ایمن انجام شود.