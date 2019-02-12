۱۹ میلیون کیلوگرم آرد بین روستاییان استان همدان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی پیش از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران به بیان وضعیت بازار گوشت مرغ پرداخت با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی جوجه‌ریزی نسبت به سال گذشته اظهارداشت: با این میزان جوجه‌ریزی در روزهای پایانی سال باید شاهد کاهش قیمت گوشت مرغ باشیم.

عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت قرمز گرایش مردم به مصرف گوشت سفید را موجب شده است، عنوان کرد: با وجود افزایش توزیع و عرضه مرغ منجمد بازهم قیمت مرغ بالاست کمااینکه افزایش قیمت جوجه یک روزه از دیگر دلایل افزایش قیمت مرغ است.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ در کشتارگاه ۹ هزار تومان است، عنوان کرد: عرضه گوشت قرمز گرم وارداتی و گوشت مرغ منجمد باعث شده بار روانی حاکم بر بازار کاهش یابد اما متأسفانه از آنجایی که فرهنگ ذخیره‌سازی همچنان در جامعه وجود دارد کاهش تب عرضه و تقاضا به کندی صورت می گیرد.

مدیرسازمان تعاون روستایی استان همدان از تأمین نهاده‌های دام و طیور خبر داد و با بیان اینکه بیش از ۵۷ هزار تن انواع نهاده تأمین و توزیع شده است، گفت: انتظار می رود قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده کاهش یابد.

عباسی همچنین به توزیع ۱۹ میلیون کیلوگرم آرد بین روستاییان استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه امسال بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر انواع سوخت در روستاهای استان همدان توزیع شده است، به خرید توافقی بیش از ۱۱۰ هزارتن انواع محصولات کشاورزی در استان همدان اشاره کرد و گفت: محصولاتی از جمله جو، ذرت، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی در لیست خرید توافقی بوده اند.

عباسی خرید توافقی را در کوتاه شدن دست دلالان موثر دانست و با بیان اینکه خرید توافقی به معنای خرید دولتی نیست، ادامه داد: امسال در حوزه کشمش ملایر، گوجه فرنگی اسدآباد و تویسرکان و سیب‌درختی نهاوند خرید توافقی انجام شد.

وی از خرید تضمینی گندم و کلزا سخن گفت و با بیان اینکه امسال برای اولین بار رکورد تولید و خرید گندم در استان همدان شکسته و بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم تولید شد، گفت: امسال بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

عباسی همچنین از تامین و ذخیره میوه شب عید استان همدان خبر داد و گفت: سهمیه استان همدان بیشتر از آنچه پارسال در نظر گرفته شد مشخص و به استان همدان حمل و ذخیره سازی شده است.