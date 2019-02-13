یک شرکت خودروسازی تختخواب هوشمند ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، شرکت خودروسازی فورد نمونه اولیه تختخوابی را ابداع کرده که به طور اتوماتیک افرادی که در خواب غلت می زنند و بخش زیادی از رختخواب را به خود اختصاص می دهند، به جای اولیه خود بر می گرداند.

این شرکت خودروسازی در تختواب مذکور از فناوری کمکی lane-centring استفاده می کند. فناوری مذکور به رانندگان کمک می کند تا در وسط خط کشی لاین خیابان حرکت کنند. در این طرح اولیه نیز فناوری مذکور به فردی که همیشه از تختخواب به بیرون پرتاب می شود، کمک می کند خواب راحت تری داشته باشد.

درهمین راستا در رختخواب حسگرهای فشار وجود دارد که با حرکت فرد از سمتی به سمت دیگر تختخواب، به آرامی و با کمک یک کمربند نقاله آنها را به مکان اولیه خود برمی گرداند.

این تختخواب جالب که Lane-Keeping Bed نام گرفته در حقیقت بخشی از پروژه شرکت با هدف حل کردن مشکلات روزمره است و البته به شکل تجاری تولید نمی شود.