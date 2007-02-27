مرعشی در گفتگو با مهر: منشور اصلاح طلبی در حال بررسی است/ به دنبال نقش محوری نیستیم

سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار "مهر" این برداشت که بنیاد باران برای گروههای اصلاح طلب در مورد تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی و منشور اصلاح طلبی تصمیم گیری می کند را غلط دانست و افزود: این منشور فقط در بنیاد باران مطرح نیست، کار کارشناسی در این بنیاد انجام می شود ولی در نهایت این گروهها هستند که تصمیم گیری می کنند، هر گروه نظرات خودش را می دهد و در نهایت این گروهها در مورد این منشور بعد از بحث و نظرسنجی تفاهم می کنند.

مرعشی با بیان اینکه " اصلاح طلبان می خواهند مبانی حرکات آینده شان را تدوین کنند" گفت: اصلاح طلبان به دنبال این هستند که در اقتصاد، سیاست خارجی و در پاسخ دادن نهادهای حکومت به مردم مبانی روشنی داشته باشند و در برخی زمینه ها احتمالا روشهایشان را تغییر بدهند.

وی با اشاره به "تشکیل گروه مشاوران در بنیاد باران برای تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی" افزود: آقای خاتمی نقش مهمی در اصلاحات دارند، ولی این صحبت ها که مطرح شده این برنامه ها فقط توسط ایشان انجام می شود درست نیست، آقای خاتمی دارد از این برنامه ها حمایت می کند.

سخنگوی حزب کارگزاران با تاکید بر اینکه " تدوین منشور اصلاح طلبی زمان زیادی می برد"، گفت: در حزب کارگزاران هم ما در حال کار بر روی این منشور هستیم و نظرات خودمان را در موارد مختلف می دهیم و وقتی که به طور کامل نظرات اعضا بررسی و کارشناسی شد، اعلام می کنیم.

وی در پایان با اشاره به برخی صحبت ها مبنی بر اینکه " کارگزاران به دنبال ایفای نقش محوری در جبهه اصلاحات از انتخابات سومین دوره شوراها به این سو است" اظهار داشت: چنین صحبتهایی درست نیست چرا که همه گروهها نقش مساوی دارند و هیچ گروهی نقش برتر ندارد.