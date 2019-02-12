به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز دهه پنجم انقلاب از حضور دشمن شکن ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد.

در ابتدای این بیانیه با اشاره به توهمات نظام سلطه که با بهره گیری از هجمه رسانه ای طرح های مضحکی مانند «تابستان داغ» و «زمستان سخت» برای دلسرد کردن مردم دنبال می کرد، آمده است: راهپیمایی مردم موقع شناس ایران پاسخ دندان شکن به همه دشمنانی بود که با القائات خود در پی ایجاد فاصله در صفوف مردم از یک سو و واگرایی از نظام اسلامی از سوی دیگر بود.

حضور ده ها میلیونی ملت ایران بدون تردید تقویت جمهوریت و قدرت نرم نظام و انقلاب اسلامی و نمایش اتحاد امت مقابل دشمنان بود و نشان داد دستگاه محاسباتی آمریکا همچون ۳۹ سال گذشته در شناخت مردم ایران دچار خطاست.

ستاد کل نیروهای مسلح ضمن قدردانی از ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی تاکید کرده است: حضور معجزه آسای مردم در جشن ۴۰ سالگی انقلاب، ضمن تحقیر دشمنان قسم خورده نشان داد ملت ایران به رغم همه تحریم ها و ناکارآمدی ها، دل در گرو نظام اسلامی دارند. از این رو لازم است دستگاه های مختلف کشور به تاسی از این حرکت اصیل مردمی تمام تلاش و همت خود را برای کاستن از مشکلات اقتصادی به کار بگیرند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا (مدظله العالی) بارها تاکید کرده اند، دستگاه های مختلف اجرایی با تقویت ساخت درونی قدرت به جای تکیه بر دیوار بلند بی اعتماد به بیگانگان بدعهد، توجهات خود را به ظرفیت های درون کشور متمرکز کنند.