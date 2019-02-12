غلظت ذرات معلق در هوای زابل به ۲۰ برابر حد مجاز رسید

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از صبح امروز تاکنون حداکثر سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در زابل به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب شد غلظت ذرات معلق در هوای شهر زاهدان به ۳۰۵۵ میکروگرم بر متر مکعب برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است این میزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده این است که طی این مدت میزان غلظت ذرات معلق در هوای شهر زابل به بیش از ۲۰ برابر حد مجاز رسیده است.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این شرایط علاوه بر کاهش دید افقی موجب کاهش کیفیت هوا و اختلال تردد در مسیر مواصلاتی شمال استان شده است.

وی گفت: همچنین براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و مدل های جوی وزش باد همراه با گرد و خاک در نوار غربی، نواحی مرکزی و نوار شرقی استان سیستان و بلوچستان تا فردا ادامه دارد.

ملاشاهی بیان داشت: امروز در اکثر نقاط سیستان و بلوچستان شاهد رگبار و رعدوبرق، تگرگ و تند باد لحظه ای خواهیم بود که موجب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی خصوصا در جنوب استان می شود.