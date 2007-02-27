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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۰۱

حاجی بابایی: افزایش اعتبار بخش انرژی هسته‌ای درکشور هیچ محدودیتی ندارد

حاجی بابایی: افزایش اعتبار بخش انرژی هسته‌ای درکشور هیچ محدودیتی ندارد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اختصاص بودجه یک هزارو 200 میلیارد ریالی توسعه نیروگاه های هسته ای مصوب این کمیسیون گفت : هیچ محدودیتی برای افزایش اعتبار بودجه در بخش انرژی هسته ای وجود ندارد.

حمید رضا حاجی بابایی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد : طبق بند (ه) تبصره 11 بودجه سال 86 یک هزار و 200 میلیارد ریال از ردیف 503823 بودجه برای مطالعه و احداث نیروگاه های هسته ای جدید در کشور اختصاص یافته است .

وی افزود : این مبلغ با توجه به مصوبه سال گذشته مجلس اختصاص یافته است که طبق آن دولت موظف به برنامه ریزی برای تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای تا 20 سال آینده شده بود.

حاجی بابایی با بیان اینکه  10 درصد از یک هزار و 200 میلیارد ریال اختصاص یافته به تربیت نیروی متخصص و افزایش کارآیی نیروهای فعلی در زمینه فناوری هسته ای اختصاص می یابد، بر لزوم توجه به جایگزینی انرژی هسته ای به جای سوخت های فسیلی پایان پذیر در سالهای آینده تاکید کرد .

این عضو هیات رئیسه مجلس یاد آور شد: با توجه به اهمیت ساخت نیروگاه های هسته ای جدید در کشور، هیچ محدودیتی برای افزایش اعتبار در بخش انرژی هسته ای در سالهای آینده وجود ندارد.  

کد مطلب 454039

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