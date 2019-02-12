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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

با صدور پیامی؛

جهانگیری درگذشت برادر سردار دهقان را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت برادر سردار دهقان را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به سردار حسین دهقان مشاور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، در گذشت برادر وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درگذشت برادر سردار حسین دهقان مشاور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح را به وی تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای دکتر حسین دهقان 
مشاور فرماندهی معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح

ضایعه غم انگیز درگذشت برادر ارجمندتان به همراه همسر و فرزند گرامیشان در حادثه دلخراش تصادف خودرو موجب تأثر و تأسف فراوان شد. این مصیبت تلخ و ناگوار را به جنابعالی صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن عزیزان رحمت و غفران واسعه الهی و برای شما که بحمدالله اهل صبر و استقامتید و سایر بستگان عزادار صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

کد مطلب 4540398

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