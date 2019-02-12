سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله جواد حاجی زاده امام جمعه اهر ظهر امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با اشاره به نقش مراکز حوزوی و دانشگاهی به عنوان مراکز تأثیرگذار علمی، فرهنگی و معنوی بر ضرورت تلاش بیشتر در ارتقاء علمی و فرهنگی این گونه مراکز تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولانی که برای این دانشگاه آمده اند در حد وسع و توان خود تلاش کرده اند و امروز بیش از گذشته نیاز به فعالیت بیشتر دارد که امیدواریم مسئولین جدید دانشگاه با همکاری و همراهی مسئولین ذیربط بتوانند در این خصوص اقدامات جدی انجام دهند. امام جمعه از در این جلسه با قدردانی از قربانی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی برای علی سلیمی سرپرست جدید این دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.

وی از حضور پرشور و حماسی قاطبه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و افزود: ملت ایران با این حضور مثال زدنی خود فتنه های دشمن را ناکام گذاشتند.

تأکید بر استفاده از تمام سلیقه ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تأکید بر استفاده از تمام سلیقه ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی یادآور شد امسال ملت ایران با هر سلیقه و جناحی به صحنه آمدند و یک ۲۲ بهمن بی نظیر را برای دنیا به نمایش گذاشتند .

حجت الاسلام ابراهیم زاده با اشاره به وضعیت فعلی واحدهای دانشگاهی بر ضرورت تلاش مضاعف و اجرای مدیریت جهادی با تدبیر برنامه خاص تأکید کرد.

وی همچنین به سوابق مدیریتی علی سلیمی در واحدهای مختلف استان گفت: کارنامه موفق وی در واحدهای مختلف دانشگاهی باعث خواهد شد از این تجربیات اداری و کاری خود به نفع این دانشگاه استفاده بهینه شود و قطعاً آینده ای امید بخش پیش روی این واحد خواهد بود.

دانشگاه آزاد اسلامی یک ظرفیت بالقوه با امکانات و فضای مناسب برای منطقه است

فرماندار اهر نیز در این جلسه یکی از نقاط قوت سرپرست سابق واحد اهر را تعامل سازنده و ارزشمند دانشگاه با ادارات ذکر کرد و افزود: امیدواریم این تعامل و همکاری بین بخشی بیش از پیش ادامه یابد.

زاهد محمودی وحدت و همدلی را رمز موفقیت در کار برشمرد و افزود: الحمداله حضور بی سابقه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر اتحاد و همدلی ملت ایران را در دنیا به نمایش گذاشت و این بزرگترین افتخار برای نظام و انقلاب است.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود دانشگاه آزاد اسلامی را یک ظرفیت بالقوه با امکانات و فضای مناسب برای شهرستان و منطقه ارسباران ذکر کرد و گفت: باید از این ظرفیت ها بیش از پیش به نفع منطقه و دانشگاه استفاده لازم بکنیم .

وی بر استفاده از درآمدهای غیر شهریه به جهت امکانات بسیار مناسب این دانشگاه در زمینه های مختلف تأکید کرد.

نیروی انسانی توانمند یکی از شاخصه های منحصر به فرد منطقه ارسباران است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز نیروی انسانی توانمند را یکی از شاخصه های منحصر به فرد منطقه ارسباران ذکر کرد و افزود: باید از این توانمندی ها به نفع دانشگاه و منطقه بیش ازگذشته استفاده شود.

عزیز جوانپور منطقه ارسباران را یک منطقه دارای قابلیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی عنوان کرد و افزود: متأسفانه تاکنون از این قابلیتها استفاده لازم و کافی نشده که امیدواریم مدیریت جدید دراین خصوص اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود با قدردانی از سرپرست سابق واحد اهر به معرفی سرپرست جدید واحد اهر پرداخت و گفت: علی سلیمی با بیش از دو دهه سابقه در دانشگاه آزاد اسلامی از مدیران توانمند و وفادار به مجموعه دانشگاه است که در طول مدیریت خود در واحدهای مختلف منشاء خدمات ارزشمند بوده است.

در این مراسم ابراهیم قربانی نیز گزارشی از عملکرد ۸ ماهه خود را ارائه کردو در ادامه علی سلیمی شاملو سرپرست جدید واحد اهر گفت: از تمامی نیروهای کارآمد در پیشرفت و توسعه دانشگاه استفاده خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم از تمامی امکانات به نفع دانشگاه استفاده کافی و لازم را ببریم.

علی سلیمی حمایت و استفاده از نظرات و تجربیات اساتید ، کارکنان، نخبگان و فعالان علمی ،فرهنگی و بهره مندی از تمامی سلیقه ها و نظرات را اولویت کاری خود عنوان کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد به دور از مسائل حاشیه ای در خدمت دانشگاه باشیم.

در پایان مراسم از خدمات ابراهیم قربانی کلهر قدردانی و علی سلیمی شاملو به عنوان سرپرست جدید واحد اهر معرفی شد.