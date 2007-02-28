کتابخانه های گلستان نیازمند 250 میلیون تومان اعتبار است / طرح سرباز کتابدار را به نهاد پیشنهاد داده ایم

محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت 27 کتابخانه عمومی در 24 شهر استان گلستان ، گفت : 58 کتابدار در این کتابخانه ها مشغول به کارند . 12 هزار و 820 متر زیربنای کتابخانه های عمومی را تشکیل می دهد و با توجه به جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری استان ، فضای کتابخانه ای به ازای هر 100 نفر ، 67 سانتی متر مربع است . از طرف دیگر هر 60 هزار و 632 نفر گلستانی ، یک کتابخانه دارند . همچنین در کتابخانه های عمومی استان به ازای هر 100 نفر ، 6/14 جلد کتاب موجود است . از این نظر استان گلستان از نظر فضای کتابخانه ای و تعداد منابع بسیار در مضیقه قرار دارد .

وی همچنین با اشاره به فعالیت 58 کتابدار در کتابخانه های عمومی استان گلستان افزود : ما به دلیل کمبود اعتبار هنوز نتوانسته ایم اضافه کاری شش ماهه دوم سال 85 کتابداران رسمی را پرداخت کنیم .

عباس نژاد با اشاره به فعالیت 18 انجمن کتابخانه عمومی در استان گلستان گفت : شهرهایی که انجمن کتابخانه عمومی داشته ، توانسته اند مقدار زیادی از بدهی های شهرداری را وصول کنند . در واقع میزان دریافتی ما غیر از شهرداری گرگان ، 300 درصد رشد داشته است . البته میزان درآمد شهرداری ها هنوز برای ما مشخص نیست و قرار است تا پایان هفته جاری میزان بدهی هایشان را اعلام کنند .

مدیر امور کتابخانه های استان گلستان همچنین با بیان اینکه از زمان دولت جدید، هیچ اعتباری برای توسعه کتابخانه های عمومی این استان هزینه نشده است ، گفت : تنها از بند ز تبصره 12 قانون بودجه سال 85 کل کشور ، 14 میلیون تومان برای ساخت 2 کتابخانه در شهرهای نو کنده و دلند اختصاص پیدا کرده که آن هم هنوز هزینه نشده است .

عباس نژاد کمبود فضای کتابخانه ای را به ویژه در دهستان ها و شهرک های جدید التاسیس استان گلستان ، بزرگترین مشکل در این زمینه برشمرد و افزود : تعمیر و تجهیز کتابخانه ها و کمبود منابع و نیز نیروی انسانی از دیگر مشکلات ما هستند که این مشکل اخیر موجب شده نزدیک به 30 درصد از کتابخانه های عمومی ما یک شیفته شوند . برای حل مشکل اخیر طرحی را با عنوان سرباز کتابدار به مسئولان نهاد داده ایم . در هر حال برای حل این مشکلات و نیز مشکلات پیش رو ، ماه پیش بینی 250 میلیون تومان اعتبار را برای سال آینده کرده ایم .