به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باند تبهکاران تندرو بوده و واشنگتن را درایجاد بحران در کشورش مقصر دانست.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص گفت که هرگز اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به ونزوئلا را نخواهد داد چرا که این اقدام پوششی برای توجیه مداخلات آمریکا در کشورهای دیگر است.

«نیکلاس مادورو» ادامه داد: آن ها در حال جنگ افروزی هستند تا از این طریق بتوانند بر ونزوئلا مسلط شوند. کاراکاس توانایی تامین نیازهای مردمش را دارد و نیاز به گدایی از هیچ فردی را ندارد.

وی در ادامه افزود: ترامپ آشکارا نژادپرست است و از ما متنفر است؛ آن ها (مقامات آمریکائی) فقط به فکر منافع خودشان هستند.