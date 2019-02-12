  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

مادورو: کمک‌های بشردوستانه پوششی برای توجیه مداخلات آمریکا است

مادورو: کمک‌های بشردوستانه پوششی برای توجیه مداخلات آمریکا است

رئیس جمهوری ونزوئلا تصریح کرد: دولت ترامپ باند تبهکاران تندرو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا امروز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باند تبهکاران تندرو بوده و واشنگتن را درایجاد بحران در کشورش مقصر دانست.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص گفت که هرگز اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به ونزوئلا را نخواهد داد چرا که این اقدام پوششی برای توجیه مداخلات آمریکا در کشورهای دیگر است.

«نیکلاس مادورو» ادامه داد: آن ها در حال جنگ افروزی هستند تا از این طریق بتوانند بر ونزوئلا مسلط شوند. کاراکاس توانایی تامین نیازهای مردمش را دارد و نیاز به گدایی از هیچ فردی را ندارد. 

وی در ادامه افزود: ترامپ آشکارا نژادپرست است و از ما متنفر است؛ آن ها (مقامات آمریکائی) فقط به فکر منافع خودشان هستند.

کد مطلب 4540471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها