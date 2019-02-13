بهنام ابوالقاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص باخت هفته گذشته پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان گفت: اگر بخواهیم بطور منطقی به آنالیز این بازی بپردازیم باید بگویم پرسپولیس از لحاظ فنی هم خوب نبود. این تیم هیچگونه عملکرد مثبتی نداشت و می توانست گل های بیشتری را هم دریافت کند. مسائل حاشیه ای به وجود آمده در هنگام شروع بازی نیز سبب شد تا این تیم نتواند تمرکز لازم را داشته باشد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه افزود: شما دیدید علیرضا بیرانوند از همان لحظه ای که وارد ورزشگاه شد تمرکز نداشت. او یکی از ستون های اصلی پرسپولیس است. اتفاقاتی که برای این تیم در اهواز افتاد زیبنده فوتبال ایران نیست. باید کاری کنیم که این مشکلات در فوتبال کشورمان رخ ندهد. چنین مسائلی نشان می دهد که همچنان با فوتبال حرفه ای فاصله زیادی داریم.

وی درباره حضور بازیکنان جدید در لیست پرسپولیس که از آنها به عنوان ستاره یاد می شود نیز اظهارنظر کرد و گفت: ستاره ها همیشه حاشیه هم دارند. البته بازیکنان جدیدی که پرسپولیس دارد شخصیت های خوبی دارند و مشکلات غیرفنی به وجود نخواهند آورد. از طرفی هم فکر می کنم برانکو مربی مقتدری است که می تواند حاشیه ها را جمع کند تا ستاره هایش بابت نیمکت نشینی اعتراض نداشته باشند.

ابوالقاسم پور درباره بازی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: بعید می دانم مشکلی برای برد این تیم برای پرسپولیس به وجود بیاید. این تیم با پیروزی مقابل استقلال خوزستان می تواند به شرایط ایده آل روحی و روانی خودش بازگردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس باز هم می تواند با تمام مشکلاتی که دارد خودش را به صدر جدول برساند. این تیم شرایط خوبی دارد و اگر حمایت های لازم از سوی مدیریت صورت بگیرد بازهم قهرمان لیگ برتر خواهد شد. پرسپولیس یکی از بهترین سیستم های فوتبالی را در بین تیم های لیگ برتری اجرا می کند.