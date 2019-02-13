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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۹

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته بر جای گذاشت

تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته بر جای گذاشت

شهرکرد- رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

رحمت الله نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت، اظهار داشت: در این حادثه یک خودروی سمند و کامیون در محورناغان - دهدز با یکدیگر برخورد می کنند.

وی بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط آمبولانس به بیمارستان لردگان منتقل می شوند.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: انحراف به چپ کامیون علت این حادثه توسط کارشناسان گزارش شده است.

وی تصریح کرد: محور ناغان - دهدز یکی از محور های پرتردد و پر حادثه چهارمحال و بختیاری است که هر ساله تصادفات بسیاری در آن ایجاد می شود.

کد مطلب 4540491

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