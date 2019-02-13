تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته بر جای گذاشت

رحمت الله نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت، اظهار داشت: در این حادثه یک خودروی سمند و کامیون در محورناغان - دهدز با یکدیگر برخورد می کنند.

وی بیان کرد: مصدومان این حادثه توسط آمبولانس به بیمارستان لردگان منتقل می شوند.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: انحراف به چپ کامیون علت این حادثه توسط کارشناسان گزارش شده است.

وی تصریح کرد: محور ناغان - دهدز یکی از محور های پرتردد و پر حادثه چهارمحال و بختیاری است که هر ساله تصادفات بسیاری در آن ایجاد می شود.