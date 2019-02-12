ایمن سازی محور ترانزیتی خوش ییلاق-آزادشهر در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهداری گلستان، ابوطالب جلینی‌کرد، اظهار کرد: ایمن سازی محور خوش ییلاق- آزادشهر از محورهای ترانزیتی و مهم استان، با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در حال انجام است.

وی افزود: تعمیر و مقاوم سازی قرنیز به تعداد ۵۰ فقره، ساخت دیوار سنگی به طول ۳۵۰ متر و گابیونی به حجم ۱۵۰۰ مترمکعب و تعریض چند دهنه ابنیه فنی از جمله اقداماتی است که برای ساماندهی و ایمن سازی محور آزادشهر- خوش ییلاق انجام شده است.

به گفته وی، این پروژه در حال حاضر دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که عملیات ایمن سازی محور خوش ییلاق- آزاشهر به طول۷۰ کیلومتر به طور مستمر در قالب پروژه های نگهداری در حال انجام است.