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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

​رئیس اداره نگهداری راه ها اداره‌ کل راهداری گلستان:

ایمن سازی محور ترانزیتی خوش ییلاق-آزادشهر در حال انجام است

ایمن سازی محور ترانزیتی خوش ییلاق-آزادشهر در حال انجام است

گرگان- ​رئیس اداره نگهداری راه ها و ابنیه فنی اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: ایمن سازی محور خوش ییلاق- آزادشهر از محورهای ترانزیتی و مهم استان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهداری گلستان، ابوطالب جلینی‌کرد، اظهار کرد: ایمن سازی محور خوش ییلاق- آزادشهر از محورهای ترانزیتی و مهم استان، با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در حال انجام است.

وی افزود: تعمیر و مقاوم سازی قرنیز به تعداد ۵۰ فقره، ساخت دیوار سنگی به طول ۳۵۰ متر و گابیونی به حجم ۱۵۰۰ مترمکعب و تعریض چند دهنه ابنیه فنی از جمله اقداماتی است که برای ساماندهی و ایمن سازی محور آزادشهر- خوش ییلاق انجام شده است.

به گفته وی، این پروژه در حال حاضر دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که عملیات ایمن سازی محور خوش ییلاق- آزاشهر به طول۷۰ کیلومتر به طور مستمر در قالب پروژه های نگهداری در حال انجام است.

کد مطلب 4540496

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