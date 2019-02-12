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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

لاوروف:«معامله قرن» همه دستاوردها را از بین می‌برد

لاوروف:«معامله قرن» همه دستاوردها را از بین می‌برد

وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد که آنچه که با نام معامله قرن توسط آمریکا، درخصوص مسئله فلسطین مطرح شده است، تمامی آنچه که تاکنون به دست آمده را از بین می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با گروه های فلسطینی که به روسیه سفر کرده اند، اظهار داشت که معامله قرن که آمریکا آن را مطرح کرده است همه چیزهایی را که تا کنون انجام شده، نابود خواهد کرد. زیرا در آن سخنی از ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی باتوجه به مرزهای سال ۱۹۶۷ نشده است.

لاوروف گفت: همکاران آمریکایی پیشنهاداتی داده اند. اما در آنچه که پیشنهاد داده اند، دستورالعمل های جدیدی را برای حل مشکل ارائه کرده اند. اما آمریکا تلاش می‌کند راه‌حل‌های یکجانبه‌ای را درباره مسئله فلسطین مطرح کند و با معامله قرن، همه آنچه که پیشتر حاصل شده از بین خواهد برد.

وی افزود: بر اساس آنچه ما شنیده ایم رویکرد آمریکا کاملا متفاوت از ایجاد یک دولت فلسطینی باتوجه به مرزهای سال ۱۹۶۷ با مرکزیت قدس است.

کد مطلب 4540502

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