به گزارش خبرگزاری مهر، رازقه کوماراسوامی عضو کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ارتش میانمار به کودکان راخینی (مسلمانان روهینگیا) ظلم و ستم کرد؛ برخی آنها را از خانواده جدا کردند و بسیاری را نیز زنده‌زنده در آتش سوزاندند.

عضو کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار در این مصاحبه که در حاشیه «کنفرانس بین المللی مسئولیت حفاظت از میانمار» در نیویورک درباره ظلم نظامیان این کشور به مسلمانان راخین انجام شد گفت: بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار در سپتامبر ۲۰۱۸ ، نقض گسترده حقوق مسلمانان و دیگر اقلیت های این منطقه انجام گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: شواهدی دال بر ارتکاب جرایم جنگی نیز وجود دارد. ما در زمینه حقوق بشر فعالیت داریم و نمی‌ توانیم مجرمان را مجازات کنیم. نام ۶ ژنرال که در نسل کشی مسلمانان راخین نقش داشتند را گزارش کردیم.

رازقه کوماراسوامی تأکید کرد: در خلال تحقیقات خود در میانمار به اطلاعاتی بسیار تکان دهنده دست یافتیم؛ از جمله خشونت علیه مردان جوان و ظلم و تجاوز جنسی در بازداشتگاه ها؛ ارتش میانمار علیه کودکان نیز اقدامات وحشیانه ای انجام داد.

عضو کمیته حقیقت یاب سازمان ملل افزود: باید گزارشی که در مورد جنایات و ظلم ارتش میانمار علیه مسلمانان راخین آماده کرده‌ایم، توسط دادگاه هایی که دارای صلاحیت محاکمه جهانی هستند و دادگاه بین المللی کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: به شدت نگران هستیم. در راخین اقدامات نظامی جدیدی در حال انجام است. همچنین شاهد افزایش شمار افرادی هستیم که از میانمار کوچ کرده اند. در حال حاضر حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار مسلمان روهینگیائی در میانمار هستند.

گفتنی است ارتش میانمار در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ حملات خود به منطقه راخین را آغاز کرد. در این حملات هزاران غیرنظامی آراکانی جان باخته و حدود ۳۵۰ روستا توسط ارتش و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد.

طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شمار مسلمانانی که از ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ به این سو از خشونت‌ های ارتش میانمار و بودائیان افراطی گریخته و به اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های موقت در حومه کاکس بازار بنگلادش پناه برده‌اند به ۷۲۵ هزار نفر که ۶۰ درصد آنها را کودکان تشکیل می دهند، رسیده است.

از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۸۴ درصد از جمعیت ۲ میلیونی مسلمانان راخین در پی خشونت‌ های ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای اطراف گریخته‌ اند. سازمان ملل متحد و تشکیلات بین‌ المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان راخین در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می کنند.