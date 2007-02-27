نیمی از کتابخانه های عمومی کرمانشاه غیراستاندارد است / اعتباری برای تجهیز کتابخانه ها دریافت نکرده ایم

عباس اسماعیلی درباره وضعیت فعلی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت : هم اکنون در این استان 48 کتابخانه فعال وجود دارد و 4 کتابخانه نیز در دست احداث است . علاوه بر این 2 کتابخانه تفاهم نامه ای ، یکی در زندان دیزل آباد کرمانشاه و دیگری هم در شهرداری کرند غرب ، هم اکنون فعالیت خود را ادامه می دهند. همچنین کتابخانه ای نیز با سازمان ملی جوانان در دست احداث داریم که در یکی از مناطق شهر کرمانشاه که کمبود فضای کتابخانه ای دارد ، واقع شده است .

او با اشاره به زیربنای کتابخانه های عمومی استان افزود : زیربنای کل کتابخانه های استان کرمانشاه ، 22 هزار و 26 متر است که با توجه به جمعیت استان که حدود دو میلیون نفر است ، باید گفت که هر 42 هزار نفر یک کتابخانه خواهند داشت و هر 100 نفر 120 سانتی متر فضای کتابخانه دارند .

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت نیروهای شاغل در این مراکز گفت : در کل 115 نفر در کتابخانه های عمومی شاغل اند که 32 نفر آنها کتابدار رسمی وزارت ارشاد و 73 نفر آنها نیز قراردادی اند و 10 نفر نیز نیروهای خدماتی را شامل می شوند .

او میزان کل بدهی شهرداری های استان کرمانشاه را 370 میلیون تومان ذکر کرد و افزود : متاسفانه از این میزان تنها 52 میلیون تومان آن وصول شده است . به همین دلیل بسیاری از فعالیت های جنبی ما تقریبا تعطیل شده است . خرید کتاب نیز بسیار کم شده و نیاز به تعمیر و تجهیز کتابخانه ها به صورت روزافزون افزایش پیدا کرده و باید گفت که مورد کم مهری و بی لطفی مسئولان قرار گرفته ایم .

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات به کتابخانه های عمومی این استان گفت : متاسفانه هیچ اعتباری نه از وزارت ارشاد و نه از سفر استانی رئیس جمهور برای ساخت و تجهیز کتابخانه ها دریافت نکرده ایم . البته قول هایی در خصوص تخصیص یک میلیارد تومان به کل بخش فرهنگی استانی داده شده است .

علی اسماعیلی در پایان ، بزرگترین مشکل کتابخانه های عمومی در استان کرمانشاه را کمبود شدید فضای کتابخانه ای دانست . وی همچنین غیراستاندارد بودن کتابخانه ها را از دیگر معضلات دانست و گفت: نیمی از کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه غیر استاندارد است .