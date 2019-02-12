همه اراضی سوریه در آینده نزدیک آزاد خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: ائتلاف مقاومت در مرحله پیروزی ها به سر می برد و این پیروزی ها تا آزادسازی آخرین وجب از خاک سوریه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: دیپلماسی سوریه به گمانه زنی ها و آنچه بنگاههای رسانه ای می گویند توجهی نمی کند و به خودش متکی است.

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تاکید مجدد بر خروج همه نیروهایی که به شکل غیرقانونی در این کشور حضور دارند گفت: در سوریه در نهایت جز ارتش سوریه و طرفهایی که دمشق از آنها می خواهد که در سوریه بمانند، نمی مانند.

فیصل مقداد بیان کرد: همه اراضی سوریه آزاد خواهد شد و این مدت زیادی انشاءالله به طول نخواهد انجامید و در کوتاه مدت میسر خواهد شد و ما به اهداف و اهداف ملتمان و اهداف ائتلاف مقاومت در تحقق پیروزی نهایی بر همه دشمنانمان است.