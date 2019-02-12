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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۲

فیصل مقداد:

همه اراضی سوریه در آینده نزدیک آزاد خواهد شد

همه اراضی سوریه در آینده نزدیک آزاد خواهد شد

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به اینکه ائتلاف مقاومت در مرحله پیروزی ها به سر می برد از آزادسازی همه اراضی این کشور در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: ائتلاف مقاومت در مرحله پیروزی ها به سر می برد و این پیروزی ها تا آزادسازی آخرین وجب از خاک سوریه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: دیپلماسی سوریه به گمانه زنی ها و آنچه بنگاههای رسانه ای می گویند توجهی نمی کند و به خودش متکی است.

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تاکید مجدد بر خروج همه نیروهایی که به شکل غیرقانونی در این کشور حضور دارند گفت: در سوریه در نهایت جز ارتش سوریه و طرفهایی که دمشق از آنها می خواهد که در سوریه بمانند، نمی مانند.

فیصل مقداد بیان کرد: همه اراضی سوریه آزاد خواهد شد و این مدت زیادی انشاءالله به طول نخواهد انجامید و در کوتاه مدت میسر خواهد شد و ما به اهداف و اهداف ملتمان و اهداف ائتلاف مقاومت در تحقق پیروزی نهایی بر همه دشمنانمان است.

کد مطلب 4540560

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