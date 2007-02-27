به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء، طی نظر سنجی های انجام شده که به روش پیمایشی و با توزیع شش هزارپرسشنامه در مراکز فروش بلیت 15 شهر بزرگ کشور انجام شده میزان رضایتمندی از نحوه اطلاع رسانی در زمینه پیش فروش بلیت 4/71 درصد، میزان رضایتمندی از دسترسی آسان به بلیت 2/76درصد و میزان رضایتمندی از اشتیاق و تلاش کارکنان جهت انجام کار 89/77 درصد بوده است.

بیشترین رضایت کلی مشتریان از وضعیت پیش فروش بلیت در شهر قزوین با 8/94 درصد وکمترین رضایتمندی در شهر تبریز با 68 درصد و در تهران نیز 2/76 درصد بوده است.

57 درصد مردم از طریق رسانه ملی، 19 درصد از طریق دوستان، 10 درصد از طریق روزنانمه و 14 درصد از طریق سایر روشها از پیش فروش بلیت های نوروزی اطلاع یافته اند که 67 درصد آنها زمان اطلاع رسانی پیش فروش را دیر و 33 درصد زمان آن را بموقع تشخیص داده اند.

بر همین اساس، 62 درصد از مردم ترجیح می دهند بلیت خود را از طریق مراجعه مستقیم به مراکز فروش بلیت و 38 درصد از طریق اینترنت تهیه نمایند.

اهالی شهرهای قزوین، مشهد و تهران خرید اینترنتی واهالی شهرهای همدان، کرج و اصفهان خرید از مراکز فروش بلیت را ترجیح می دهند.

افراد دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین بیشترین تمایل را نسبت به خرید بلیت از مراکز فروش و افراد کارشناس به بالا بیشترین تمایل را جهت خرید بلیت اینترنتی از خود نشان داده اند.

82 درصد از مشتریان خرید بلیت، راحتی و آسایش سفر با قطار را مهمترین دلیل انتخاب قطار برای مسافرت اعلام کرده اند.