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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

براساس نظر سنجی انجام شده؛

تحصیل کرده‌های دانشگاهی بیشتر از فروش اینترنتی بلیت قطار استقبال کردند

براساس نظر سنجی انجام شده از سوی یک موسسه معتبر، بیشترین رضایت مسافران در هنگام پیش فروش سه ماهه از نحوه برخورد کارکنان مراکز فروش بلیت با 81 درصد و کمترین رضایتمندی از نظر سهولت دسترسی به بلیت مورد نظر با 6/70 درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء، طی نظر سنجی های انجام شده که به روش پیمایشی و با توزیع شش هزارپرسشنامه در مراکز فروش بلیت 15 شهر بزرگ کشور انجام شده میزان رضایتمندی از نحوه اطلاع رسانی در زمینه پیش فروش بلیت 4/71 درصد، میزان رضایتمندی از دسترسی آسان به بلیت 2/76درصد و میزان رضایتمندی از اشتیاق و تلاش کارکنان جهت انجام کار 89/77 درصد بوده است.

بیشترین رضایت کلی مشتریان از وضعیت پیش فروش بلیت در شهر قزوین با 8/94 درصد وکمترین رضایتمندی در شهر تبریز با 68 درصد و در تهران نیز 2/76 درصد بوده است.

57 درصد مردم از طریق رسانه ملی، 19 درصد از طریق دوستان، 10 درصد از طریق روزنانمه و 14 درصد از طریق سایر روشها از پیش فروش بلیت های نوروزی اطلاع یافته اند که 67 درصد آنها زمان اطلاع رسانی پیش فروش را دیر و 33 درصد زمان آن را بموقع تشخیص داده اند.

بر همین اساس، 62 درصد از مردم ترجیح می دهند بلیت خود را از طریق مراجعه مستقیم به مراکز فروش بلیت و 38 درصد از طریق اینترنت تهیه نمایند.

اهالی شهرهای قزوین، مشهد و تهران خرید اینترنتی واهالی شهرهای همدان، کرج و اصفهان خرید از مراکز فروش بلیت را ترجیح می دهند.

افراد دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین بیشترین تمایل را نسبت به خرید بلیت از مراکز فروش و افراد کارشناس به بالا بیشترین تمایل را جهت خرید بلیت اینترنتی از خود نشان داده اند.

82 درصد از مشتریان خرید بلیت، راحتی و آسایش سفر با قطار را مهمترین دلیل انتخاب قطار برای مسافرت اعلام کرده اند.

کد مطلب 454059

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