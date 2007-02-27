گشتی در دنیای دانش

تاثیر مثیب سویای سیاه در عدم ابتلا به دیابت

ارت تایمز: دانشمندان درکره جنوبی دریافته اند که سویای سیاه می تواند از ابتلای فرد به دیابت جلوگیری کند.

عدم توانایی هضم شیر در انسان های چند هزار سال پیش

بی.بی.سی: محققان انگلیسی در تحقیقی بی سابقه دریافته اند که انسان ها در هزاران سال پیش توانایی هضم شیر را نداشته اند.

امکان استفاده از نانوذرات الماس در تعیین بی خطر بودن مواد

فلایر نیوز: دانشمندان دریافته اند می توان از نانوذرات الماس در تعیین بی خطر بودن و سلامتی بسیاری از مواد استفاده کرد.

طراحی آزمایشی جدید برای تشخیص سرطان ریه

بی.بی.سی: دانشمندان آمریکایی موفق به طراحی و ارایه نوعی آزمایش رنگی شدند که با استفاده از آن تغییرات خاص شیمیایی در تنفس افراد مبتلا به سرطان ریه مشخص می شود.

ابتلای 7/1 میلیون انگلیسی به زوال عقلی تا سال 2051

بی.بی.سی: پیش بینی شده است که تا سال 2051 میلادی بیش از 7/1 میلیون تن در انگلیس به زوال عقلی مبتلا شوند.

رشد 2 برابری شبکه های بی سیم خانگی در جهان

بی.بی.سی: مطالعات اخیر نشان می دهد از سال 2005 به این سو شمار شبکه های بی سیم خانگی در جهان دو برابر شده است.