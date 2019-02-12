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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

اعضای کمیسیون صلح معرفی شدند/ دعوت از علی دایی 

اعضای کمیسیون صلح معرفی شدند/ دعوت از علی دایی 

اعضای کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک احکام خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان نخستین نشست کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک اعضای این کمیسیون به شرح زیر معرفی شدند و احکام خود را دریافت کردند:

مقصودی رئیس انجمن مطالعات صلح ایران، کاوه صدقی فعال بخش خصوصی و عضو کمیته ورزش کمیسیون یونسکو، ندا شهرزاد سرپرست سازمان ورزش شهرداری و  علی قدمیاری متخصص دانشگاهی در حوزه تشکل های مردمی. ریاست این کمیسیون بر عهده حمیدرضاعارف است.

وی در این جلسه از علی دایی برای حضور در کمیسیون صلح دعوت و ابراز امیدواری کرد این اسطوره فوتبال کشورمان به زودی در کمیسیون مذکور حضور پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4540618

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