اعضای کمیسیون صلح معرفی شدند/ دعوت از علی دایی 

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان نخستین نشست کمیسیون صلح کمیته ملی المپیک اعضای این کمیسیون به شرح زیر معرفی شدند و احکام خود را دریافت کردند:

مقصودی رئیس انجمن مطالعات صلح ایران، کاوه صدقی فعال بخش خصوصی و عضو کمیته ورزش کمیسیون یونسکو، ندا شهرزاد سرپرست سازمان ورزش شهرداری و علی قدمیاری متخصص دانشگاهی در حوزه تشکل های مردمی. ریاست این کمیسیون بر عهده حمیدرضاعارف است.

وی در این جلسه از علی دایی برای حضور در کمیسیون صلح دعوت و ابراز امیدواری کرد این اسطوره فوتبال کشورمان به زودی در کمیسیون مذکور حضور پیدا خواهد کرد.