"فرشته نجات من" برای شبکه یک دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، "فرشته نجات من" ساخته فیلمساز نیوزیلندی و سازنده فیلم هایی مانند "پیانو" (1993)، "تصویری از یک بانو" (1996)، "دود مقدس" (1999) و In the Cut است. فیلم روایت زندگینامه ای از زندگی جنت فریم نویسنده و شاعر نیوزیلندی است. "فرشته نجات من" به سه بخش تقسیم شده و سه مقطع از زندگی او را دربر می گیرد که در هر سه مقطع یک بازیگر نقش او را بازی می کند: کارن فرگوسن (کودکی)، الکسیا کو (نوجوانی) و کری فاکس (بزرگسالی).

جنت فریم در خانواده ای فقیر در کنار تعداد زیادی برادر و خواهر بزرگ می شود. او از همان دوران کودکی با بقیه بچه ها متفاوت است. جنت برای اینکه معلم شود آموزش می بیند، اما از آنجا که رفتاری غیرطبیعی دارد هشت سال در یک درمانگاه مخصوص بیماران ذهنی محبوس می شود. موفقیت زمانی به او رو می آورد که شروع به نوشتن کتاب می کند. فیلمنامه این فیلم 158 دقیقه ای که تولید مشترک بریتانیا، استرالیا و نیوزلند است، لورا جونز بر مبنای کتاب زندگینامه شخصی "فرشته نجات من" و "فرستاده ای از شهر آینه" نوشته است.

"فرشته نجات من" جوایز زیادی کسب کرده است، از جمله جایزه بهترین فیلم خارجی از جوایز روح مستقل، شش جایزه شامل جایزه بهترین فیلم و کارگردانی از جوایز سینما و تلویزیون نیوزیلند؛ جایزه فیپرشی و جایزه ویژه هئیت داوران و جایزه ocic جشنواره فیلم ونیز.

کمپیون 53 ساله در 1993 برای فیلم "پیانو" برنده نخل طلا کن شد و 1994 برای این فیلم اسکار بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد. در شصت و ششمین دوره اسکار، او دومین زن تاریخ اسکار بود که نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد. فیلم سینمایی "فرشته نجات من" به مدیریت دوبلاژ افشین زینوری برای پخش از شبکه یک سیما دوبله شده است. مهوش افشاری، اکبر منانی، مینا شجاع، مهین بزرگی، شایسته تاجبخش، رزیتا یاراحمدی، شیلا آژیر، بهروز علی محمدی، رضا آفتابی و جواد بازیاران به عنوان گوینده حضور داشتند.