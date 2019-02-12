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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۵۲

از طریق طریق فرودگاه امام (ره)؛

۱۱۰۰ رأس دام زنده وارد کشور شد

۱۱۰۰ رأس دام زنده وارد کشور شد

محموله بار هوایی شامل ۱۱۰۰ رأس دام زنده از طریق فرودگاه بین‌المللی امام (ره) وارد کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه امام خمینی (ره)، با توجه به سرعت بالای انتقال بار توسط هواپیما، محموله یک‌هزار و صد رأسی گوسفند زنده که توسط یک فروند هواپیمای پهن پیکر ایرباس ۳۳۰ باری به تهران آمده بود از طریق پایانه هوشمند بار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واقع در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد کشور شد.

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با زیرساخت‌های کامل آمادگی دارد تا در امر تنظیم بازار گوشت قرمز کشور با ارگان‌های مسئول همکاری کند.

عملیات ترخیص محموله دام زنده نیز در اسرع وقت و توسط گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.

کد مطلب 4540709

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