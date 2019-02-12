باند حرفه ای سارقان سیم و کابل برق در قصرقند دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان قصرقند موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تیم رسیدگی کننده پرونده با استفاده از سرنخ های به جامانده و یک سری تحقیقات میدانی موفق به شناسایی باند ۳ نفره سارقان سیم و کابل شدند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ماموران پلیس پس از چند روز کنترل نامحسوس سرانجام اعضای این باند را در حال سرقت کابل ها در روستای ساربوک در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان در بازجویی های اولیه با اظهارات ضد و نقیض سعی در گمراه کردن پلیس داشتند اما پس از ارائه دلایل و مستندات به ناچار لب به اعتراف گشودند و به ۱۰ فقره سرقت کابل های برق در سطح شهرستان قصرقند اعتراف کردند.

سرهنگ ملاشاهی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر سرقت های احتمالی تصریح کرد: نیروی انتظامی با افرادی که با کاهش احساس امنیت عمومی، آرامش شهروندان را مختل و حقوق شهروندی را پایمال می کنند با جدیت برخورد می کند.