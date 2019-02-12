جنبش عدم تعهد با ونزوئلا اعلام همبستگی کند/دخالت آمریکا محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسحاق آل حبیب سفیر ایران در نشست جنبش عدم تعهد با موضوع ونزوئلا، تحولات کنونی در ونزوئلا را مساله ای داخلی دانست که تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه ای یا بین المللی نیست.



وی با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خارجی نمی تواند بدون توافق صریح دولت این کشور انجام شود، افزود: هیچ کس نمی تواند به آنها دستور دهد که چه کاری انجام دهند یا چه کاری انجام ندهند. چه سیستمی را انتخاب یا سیاست هایی را اتخاذ کنند.



سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: مهمتر از همه، هیچ کشور یا سازمانی حق ندارد تعیین کند که کدام نهاد ملی کشور دیگری، دمکراتیک یا قانونی است. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تنها 'اراده مردم' اساس اقتدار و مشروعیت دولت خواهد بود.



آل حبیب ادامه داد: این یک حق ذاتی است که اعمال آن نمی تواند مشمول شرطی همچون به رسمیت شناختن کشور یا سازمان خارجی باشد و باید به شدت مورد احترام همه قرار گیرد. از این رو، تمام سیاست های خصمانه آمریکا و اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز آن باید متوقف شود.



وی با بیان اینکه ایالات متحده با برپایی یک جنگ اقتصادی و اعمال تحریم های یکجانبه، بحران اقتصادی در ونزوئلا ایجاد کرده است، اظهار کرد: آمریکا از این بحران به عنوان بهانه ای برای توجیه خصومت خود در ونزوئلا استفاده می کند، در حالی که هیچ چیز نمی تواند توجیه دخالت یا مداخله در هر کشوری باشد.



سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: همه این اقدامات منحصرا به منظور حفاظت از منافع ملی آمریکا در این منطقه است که آمریکا آن را حیاط خلوتی برای خود به شمار می آورد. آمریکایی ها به دنبال حمایت از دمکراسی و حقوق بشر نیستند و برعکس، چنین سیاست هایی به طور جدی حقوق بشر و دمکراسی را تضعیف می کند.



آل حبیب تاکید کرد: آمریکا برای دستیابی به اهداف خود، کودتای مدنی را برای سرنگونی دولت منتخب بر اساس قانون اساسی و دمکراتیک، هدایت می کنند که هدف نهایی آن، آشکار تسلط بر نفت ونزوئلا است. این روش همیشگی آمریکا برای مداخله در کشورهای دیگر و سرنگونی دولت های منتخب دمکراتیک از جمله در کشور من در سال ۱۹۵۳ است.



وی سیاست های ایالات متحده در رابطه با ونزوئلا را خصمانه، قهرآمیز، بی ثبات کننده و تحریک آمیز دانست و گفت: این اقدامات نقض گسترده ای از اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه ماده ۲ منشور سازمان مللل است.



سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: تلاش های آمریکا از جمله سوء استفاده از شورای امنیت در این زمینه، یک دخالت آشکار در امور داخلی کشوری دیگر است که به صراحت توسط ماده ۲ منشور سازمان ملل منع شده است.



آل حبیب تاکید کرد: ایران در شدیدترین حالت، این نقض گسترده قواعد بین المللی از سوی آمریکا را محکوم می کند. ضمن اینکه مردود دانستن تغییر مغایر با قانون اساسی دولت ها یا هرگونه تلاش برای تغییر رژیم و مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد است.



وی با بیان اینکه نباید بیش از این سیاست های قلدرمآبانه را تحمل کرد، افزود: در غیر این صورت، تداوم این روند باعث پیشبرد اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا می شود که در نهایت به استبداد، دیکتاتوری و بی نظمی بین المللی منجر خواهد شد.



سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: این یکی از الزامات و اصل اساسی در ایجاد همبستگی در این جنبش است. بیایید به طور واقعی و معنی دار این استاندارد طلایی را با همبستگی قوی خود با ونزوئلا بیان کنیم.



​آل حبیب با تاکید بر اینکه جنبش عدم تعهد به طور قاطع باید با سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت برای پیشبرد سیاست های غیر قانونی خود علیه ونزوئلا مخالفت کند، اضافه کرد: به طور قوی از حق دولت و مردم ونزوئلا برای تصمیم گیری درباره چگونگی غلبه بر وضعیت فعلی این کشور بدون هرگونه دخالت خارجی، حمایت می کنیم.