مشعل فاز 2 پارسیان یک روشن شد و به استقبال سرمای تازه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سید رضا کسایی زاده با اعلام این خبر افزود: با راه اندازی فاز دوم این پالایشگاه که در اواسط اسفند ماه امسال انجام خواهد شد، ظرفیت تولید گاز پالایشگاه پارسیان با افزایش روزانه 24 میلیون متر مکعب به 80 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

وی تصریح کرد: ظرفیت تولید گاز هم اکنون در پالایشگاه پارسیان 1 حدود 25 میلیون متر مکعب و پارسیان 2 حدود 5/18 میلیون متر مکعب در روز است که با راه اندازی واحد بعدی پالایشگاه 2 واحدهای جدید پالایشگاه 1 به ظرفیت نهایی خود تا پانزدهم اسفند ماه خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران همچنین اظهار داشت: پس ازعملیات راه اندازی فاز دوم در نیمه اسفند ماه ، گاز تولیدی این پالایشگاه به خط چهارم سراسری تزریق خواهد شد.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود گفتند: مدت اجرای این پروژه در مدیریت جدید کمتر از یکسال بوده و هزینه های به‌عمل آمده در این پروژه کمتر از 115 میلیون دلار بوده و تمام عملیات اجرایی آن توسط پیمانکاران داخلی صورت پذیرفته است که صرف نظر از تاخیر اولیه مدت اجرای این پروژه به نوبه خود کم نظیر است.