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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱:۳۷

سه‌شنبه‌شب رخ داد؛

آتش‌سوزی در بندر عامری تنگستان/ ۴ شناور طعمه حریق شدند

آتش‌سوزی در بندر عامری تنگستان/ ۴ شناور طعمه حریق شدند

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از آتش‌سوزی در بندر عامری تنگستان خبر داد و گفت: در این حادثه چهار شناور طعمه حریق شدند.

قاسم قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حریق امشب در یک شناور در شناور در اسکله بندر عامری آغاز شد و به علت وزش باد حریق به سه شناور دیگر نیز سرایت کرد.

وی با اشاره به وارد شدن خسارت به یک شناور یدک‌کش و سه فروند لنج تجاری در این حادثه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از مهار حریق در مدت دو ساعت خبر داد و افزود: در این حادثه، شناور ناجی و خودروهای آتش نشانی دهیاری عامری و شهرداری دلوار و اهرم و خورموج برای اطفای حریق وارد عمل شدند.

وی از بررسی دلایل بروز حریق توسط کارشناسان خبر داد.

 بندر عامری شهرستان تنگستان در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد.

کد مطلب 4540742

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