قاسم قائدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حریق امشب در یک شناور در شناور در اسکله بندر عامری آغاز شد و به علت وزش باد حریق به سه شناور دیگر نیز سرایت کرد.
وی با اشاره به وارد شدن خسارت به یک شناور یدککش و سه فروند لنج تجاری در این حادثه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از مهار حریق در مدت دو ساعت خبر داد و افزود: در این حادثه، شناور ناجی و خودروهای آتش نشانی دهیاری عامری و شهرداری دلوار و اهرم و خورموج برای اطفای حریق وارد عمل شدند.
وی از بررسی دلایل بروز حریق توسط کارشناسان خبر داد.
بندر عامری شهرستان تنگستان در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد.
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