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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱

به هنگام بازدید از پایگاه هوایی بگرام؛

دیک چنی از حمله انتحاری در افغانستان جان سالم به در برد

دیک چنی از حمله انتحاری در افغانستان جان سالم به در برد

شبکه خبری العربیه امروز از حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام متعلق به آمریکا در افغانستان به هنگام دیدار دیک چنی از آن خبر داد که بر اساس این گزارش، معاون بوش از این حمله جان سالم به در برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حمله زمانی روی داد که دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا درحال بازدید ازاین پایگاه بود.

منابع آمریکایی با بیان اینکه این حمله به در مقابل پایگاه صورت گرفت؛ اعلام کردند که در این حادثه به چنی آسیبی نرسیده است.

شبکه العربیه هم از کشته و زخمی شدن چند نفر در این حادثه خبر داده است؛ خبرگزاری فرانسه هم به نقل از منابع محلی از کشته شدن دست کم دو نفر و زخمی شدن 18 تن دیگر خبر داد.

خبرگزاری فرانسه نیز از اعلام حالت آماده باش در پایگاه بگرام آمریکا در افغانستان در پی وقوع این حمله خبر داد.

چنی روز گذشته به طور غیر منتظره وارد افغانستان شد.


 

 

کد مطلب 454075

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