لودریان: فرانسه و انگلیس در مورد حمایت از برجام اشتراک نظر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس دیپلماسی، «ژان ایو لودریان» وزیر امور اروپایی و خارجه فرانسه به همراه «ناتالی لوئزو» وزیر امور اروپایی این کشور در دو دیدار جداگانه با «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس پیرامون حمایت از برجام و همچنین خروج این کشور از اتحادیه اروپا بحث و گفتگو کردند.

در بیانیه ای که متعاقب این دیدار منتشر شد، آمده است که «دولت فرانسه نیز مانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیش نویس توافقنامه ای که اواخر سال ۲۰۱۸ توسط مذاکره کنندگان اروپایی و بریتانیایی تهیه شد، حمایت می کندو و اکنون وقت آن رسیده است که مقامات انگلیس قصد و نیات خود را در این باره به صراحت اعلام کنند».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «هر دو نشست فرصتی برای بحث و گفتگو در مورد آخرین ضرب الاجل ها و همچنین تقویت همکاریهای دوجانبه فراهم آورد».

طبق این بیانیه، ژان ایو لودریان در دیدار با همتای بریتانیایی خود همچنین در مورد سایر موضوعات مهم بین المللی که دو کشور به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل بر سر آن موضعی هماهنگ دارند، گفتگو کرد.

وزرای خارجه فرانسه و انگلیس در ادامه به تقارب دیدگاههای دو کشور در خصوص حمایت از اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در چارچوب توافقنامه های بین المللی و امنیت بین الملل اشاره کردند و ژان ایو لودریان نیز تعلق و پایبندی فرانسه به سازوکارهای کنترل تسلیحات را بار دیگر مورد تأیید قرار داد.

همچنین وزرای خارجه دو کشور در خصوص موضوعات مربوط به منطقه خاورمیانه، وضعیت کنونی در شمال شرق سوریه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.