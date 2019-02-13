کمیته اطلاعاتی سنا: شواهدی دال بر تبانی ترامپ با روسیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه خبری اِن بی سی روز سه شنبه گزارش داد که کمیته اطلاعاتی مجلس سنا هیچگونه شواهد متقن دال بر تبانی میان تیم انتخاباتی «دونالد ترامپ» با مقامات روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا پیدا نکرده است.

شبکه خبری اِن بی سی به نقل از اعضای دموکرات و جمهوریخواه این کمیته دوحزبی گزارش داد که این کمیته هیچگونه گواه و مدرکی نیافته است که نشان دهد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با مقامات روسیه تبانی کرده تا در ازای دریافت کمک از مسکو برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، تحریمهای روسیه را لغو نماید.

در این گزارش آمده است که با وجود عدم یافتن شواهد و ادله کافی توسط این کمیته، دموکراتها می گویند که برقراری یک سری تماسها میان دستیاران ترامپ از جمله فرزندان وی با برخی مقامات روسیه نشاندهنده جریانی است که خواهان دریافت کمک از یک دشمن خارجی بود.

طبق این گزارش، رئیس جمهور کنونی آمریکا و دستیاران وی پیش از مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، بیش از صد بار با مقامات روسیه تماس گرفته اند.

بازپرسان دموکرات مجلس سنا به شبکه خبری ان بی سی گفتند که ظرف ۶ یا ۷ ماه آینده گزارش نهایی خود را در خصوص این تماسها تهیه و ارائه خواهند کرد.

گفتنی است که «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نیز تاکنونی هیچ گونه شواهدی دال بر تبانی ترامپ با روسیه ارائه نکرده است.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تحقیقات مولر را یک «زد و بند سیاسی» می داند که نتوانسته است ظرف دو سال گذشته شواهد و ادله ای محکم ارائه نماید.

از سوی دیگر، مقامات روسیه نیز پیوسته اتهام مداخله مسکو در انتخابات آمریکا را رد کرده و می گویند که این اتهامات بهانه ای است در دست رقبای ترامپ برای توجیه شکست خود در انتخابات و همچنین منحرف کردن افکار عمومی از موارد واقعی تقلب و فساد انتخاباتی در این کشور.