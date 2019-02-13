۴۵۰ کودک کار در کرمانشاه شناسایی و ساماندهی شدند

منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ساماندهی ۴۵۰ کودک کار در کرمانشاه توسط بهزیستی خبر داد و اظهار داشت: در راستای حمایت از کودکان کار در استان اقدامات تخصصی بسیاری انجام شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی کودکان کار با هدف تغییر شکل کار کودکان از بزه به سمت مهارت آموزی است، افزود: در این میان بهزیستی برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال از طریق توزیع محصولات فرهنگی ایجاد اشتغال کرده تا میزان حضور کودکان در خیابان کمتر شود و بتوانند به نیازهای اصلی خود مانند آموزش، تحصیل و بهداشت برسند.

معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه از همکاری بهزیستی و شورای اصناف برای اشتغال زایی کودکان کار خبر داد و گفت: در این زمینه نیز کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال در اشتغال هایی که غربال گری شده و مورد آسیب کمتری هستند حضور می یابند و ضمن حرفه آموزی ماهیانه با همکاری بهزیستی دستمزد دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: با هدف ارائه خدمات سرپایی و آموزشی به کودکان کار و خانواده های آنها نیز مراکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده توسط بهزیستی راه اندازی شده و در شهرستان کرمانشاه دو مرکز به کودکان کار و خیابانی خدمات ارائه می دهند.

محمدی بیان داشت: در مراکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده بهزیستی خدمات تخصصی همه جانبه به کودکان و خانواده های آنها داده می شود و علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی به خانواده های آنها آموزش هایی با بررسی آسیب حضور کودکان در خیابان ها ارائه می شود.